POL-FR: Jestetten: Elektrofahrzeug kippt um - Fahrer leicht verletzt

Freiburg (ots) - Ein Elektrofahrzeug hat sich am Samstag in Jestetten nach einem Ausweichmanöver auf die Seite gelegt und ist dabei noch gegen ein anderes Auto gestoßen. Der Fahrer des Gefährtes verletzte sich dabei leicht. Kurz nach 12:00 Uhr war der 88 Jahre alte Fahrer mit seinem kleinen elektronisch angetriebenen Fahrzeug in der Altenburger Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs, als er an der Kreuzung zur Gartenstraße die Vorfahrt eines von rechts kommenden Fahrzeuges nicht beachtete. Um eine Kollision zu vermeiden, wich er nach links aus. In Folge dieses Fahrmanövers kippte sein Fahrzeug nach rechts um und prallte noch leicht gegen den vorfahrtsberechtigen Wagen eines 44-jährigen. Vorsorglich kam der 88-jährige mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Er zog sich leichte Verletzungen zu. Sein Gefährt wurde wieder auf die Räder gestellt. Der entstandene Sachschaden daran dürfte bei rund 2500 Euro liegen, am Hyundai des Unfallgegners wurde ein Schaden von rund 2000 Euro verursacht.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell