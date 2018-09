POL-MK: Einbruch in Realschule über das Dach

Lüdenscheid (ots) - Im Zeitraum vom 06.09.2018 auf den 07.09.2018 gelangten bislang unbekannte Täter auf unbekannte Art und Weise auf das Dach einer Turnhalle der Realschule in der Buckesfelder Straße. Dort schlugen sie das Oberlicht zur Lehrerumkleide ein und öffneten dieses durch die entstandene Öffnung und gelangten in das Gebäude. Hier durchsuchten sie mehrere Spinde. Anschließend nahmen sie eine im Gebäude befindliche fahrbare Leiter und stellten diese unter das zuvor aufgebrochene Oberlicht. Die Täter entfernten sich dann in unbekannte Richtung. Ob etwas entwendet wurde, kann bisher nicht gesagt werden. Es entstand geringer Sachschaden.

Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern und/oder Fahrzeugen im Bereich Buckesfelder Straße nimmt die Polizei in Lüdenscheid (Tel.: 9099-0) entgegegen.

