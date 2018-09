POL-MK: Erhaltene Hilfeleistung endete im Gewahrsam

Lüdenscheid (ots) - Am 09.09.2018, gegen 05.50 Uhr, wurde ein 24-jähriger Lüdenscheid durch Rettungssanitäter in der Germanenstraße an einer Verletzung an der Hand erstversorgt. Eine weitere Behandlung lehnte er ab. Da er äußerst unkooperativ war, wurde ihm durch die hinzugerufene Polizei ein Platzverweis erteilt. Da er sich weiterhin renitent verhielt und die eingesetzten Kräfte beleidigte, wurde er in Gewahrsam genommen. Dabei leistete er Widerstand. Nun erwartet den 24 Jährigen eine Anzeige wegen Körperverletzung und Widerstand.

