POL-FR: Waldshut-Tiengen/Tiengen: Terrassenbrand endet glimpflich - kaum Sachschaden

Freiburg (ots) - Ein Terrassenbrand am Samstagabend in WT-Tiengen hat einen glimpflichen Ausgang genommen. Vermutlich eine nicht vollständig ausgemachte Zigarette entfachte gegen 23:00 Uhr ein Feuer in einem Plastikmülleimer, der auf einer Terrasse eines Hauses in der Franz-Haas-Straße stand. Der Brand griff auf daneben stehende Gartenmöbel über, die zu schmoren begannen. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr konnte das Feuer durch den Bewohner der dazugehörigen Wohnung gelöscht werden. Zur Sicherheit entfernte die Feuerwehr noch Teile der Hausfassade, um sicherzugehen, dass sich dahinter keine Glutnester mehr befanden. Durch den Brand entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

