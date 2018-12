POL-FR: Freiburg: Exhibitionistische Handlungen vor sechs Frauen vorgenommen - Täter in Haft

Freiburg (ots) - In der Nacht zum Samstag machten sechs Frauen im Alter von 23 bis 24 Jahren im Bereich "Im Grün" nach derzeitigem Kenntnisstand eine unliebsame Bekanntschaft mit einem 32-jährigen syrischen Staatsangehörigen. So soll dieser sich vor dem PKW, in welchem die Frauen zum Tatzeitpunkt gegen 01.00 Uhr befindlich waren, entblößt haben. Auch sei er ihnen noch ein Stück weit hinterhergelaufen, als diese sich mit dem Fahrzeug der Szenerie entziehen wollten.

Da die Frauen diese Beobachtung unmittelbar über einen Notruf an die Polizei mitteilten, gelang es den Beamten nach kurzer Fahndung, den beschriebenen Tatverdächtigen im angrenzenden Bereich festnehmen zu können. Noch am Samstag wurde dieser in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert, nachdem der 32-Jährige dem Haftrichter vorgeführt worden war und gegen ihn ein Haftbefehl ausgesprochen worden ist.

Die Ermittlungen werden seitens der Kriminalpolizei Freiburg geführt.

