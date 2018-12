POL-FR: Jestetten: Streit um Parkplatz eskaliert beinahe - Schlagstock beschlagnahmt

Freiburg (ots) - Der Streit um einen Parkplatz zwischen zwei Autofahrern wäre am Samstagmorgen in Jestetten beinahe eskaliert. Als gegen 10:45 Uhr ein Parkplatz in der Kirchstraße frei wurde und diese freie Fläche sich schon ein 53 Jahre alter BMW-Fahrer auserkoren hatte, schnappte ihm diese in letzter Sekunde ein 29 Jahre alter VW-Fahrer weg. Das missfiel natürlich dem BMW-Fahrer, der schon lange auf die freie Lücke gewartet hatte. Zwischen den beiden Fahrern kam es zu einer heftigen Diskussion und gegenseitigen Drohgebärden. Während dem Hitzegefecht nahm der BMW-Fahrer einen Teleskopschlagstock, den er in seinem Auto hatte, in die Hand, um seinen verbalen Ausführungen wohl noch mehr Gewicht zu verleihen. Die Begleiterin des VW-Fahrers schritt nun an und bezeichnete die beiden Streithähne als "eingebildete Kindsköpfe". Diese Ansprache zeigte Wirkung und die Männer beruhigten sich wohl in der Gewissheit, dass die Frau nicht Unrecht hatte. Die verständigte Polizei beschlagnahmte den Schlagstock und zeigte den BMW-Fahrer wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz an. Der Streit um einen Parkplatz zwischen zwei Autofahrern wäre am Samstagmorgen in Jestetten beinahe eskaliert. Als gegen 10:45 Uhr ein Parkplatz in der Kirchstraße frei wurde und diese freie Fläche sich schon ein 53 Jahre alter BMW-Fahrer auserkoren hatte, schnappte ihm diese in letzter Sekunde ein 29 Jahre alter VW-Fahrer weg. Das missfiel natürlich dem BMW-Fahrer, der schon lange auf die freie Lücke gewartet hatte. Zwischen den beiden Fahrern kam es zu einer heftigen Diskussion und gegenseitigen Drohgebärden. Während dem Hitzegefecht nahm der BMW-Fahrer einen Teleskopschlagstock, den er in seinem Auto hatte, in die Hand, um seinen verbalen Ausführungen wohl noch mehr Gewicht zu verleihen. Die Begleiterin des VW-Fahrers schritt nun an und bezeichnete die beiden Streithähne als "eingebildete Kindsköpfe". Diese Ansprache zeigte Wirkung und die Männer beruhigten sich wohl in der Gewissheit, dass die Frau nicht Unrecht hatte. Die verständigte Polizei beschlagnahmte den Schlagstock und zeigte den BMW-Fahrer wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz an.

