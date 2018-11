POL-FR: Breisach - Fahren unter Alkohol- und Drogeneinwirkung

Freiburg (ots) - Breisach - Am Sonntagmorgen wurde gegen 04:50 Uhr in der Rheinuferstraße in Breisach ein französischer Pkw-Lenker im Rahmen einer Verkehrskontrolle überprüft. Bei ihm wurde Atemalkoholgeruch festgestellt, beim durchgeführten Test wurden 1,35 Promille gemessen. Außerdem räumte der 35-Jährige ein, täglich Cannabis zu konsumieren. Bei ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt und er wird angezeigt.

