POL-FR: Wehr: Vandalen in der Stadt unterwegs - Weihnachtsdekoration mutwillig beschädigt - Zeugensuche!

Freiburg (ots) - Mutwillig haben Unbekannte wahrscheinlich am Sonntagabend in der Hauptstraße die Lichter der dort aufgestellten Weihnachtsbäume beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen! An ca. zehn von der Servicegemeinschaft Wehr dekorierten Weihnachtsbäumen wurden die Kerzen herausgeschraubt, auf den Boden geworfen und so zerstört. An zwei Bäumen wurde die gesamte Lichterkette heruntergerissen und kaputt gemacht. Insgesamt wurden fast 50 Kerzen demoliert, die Schadenshöhe dürfte bei mehreren hundert Euro liegen. Am Sonntagabend gegen 18:30 Uhr wurden vier Jungs beobachtet, die sich im Bereich einer Bank mit solchen Kerzen bewarfen. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Wehr, Tel. 07762 8078-0, entgegen.

