POL-FR: Jestetten: Korrekturmeldung zu: "Einbruch in Leergutlager - PET-Flaschen und Weißblechdosen gestohlen - Polizei bittet um Hinweise!" drei Tatverdächtige ermittelt

Freiburg (ots) - Es handelt sich bei den Tatverdächtigen um einen 36-jährigen Mann und zwei Frauen im Alter von 30 und 26 Jahren!

Korrigierte Meldung:

Nach Hinweisen an die Polizei, dass bei einem Einkaufsmarkt Leergutabgaben in unüblichen Mengen erfolgten, konnten am Dienstag drei Personen angetroffen werden, welche Pfandflaschen in großen Säcken dabei hatten. Ein 36 Jahre alter Mann räumte zumindest ein, dass er die Säcke mit PET-Flaschen und Weißblechdosen hinter dem geschädigten Getränkemarkt gefunden haben will. Die Polizei ermittelt ebenso gegen zwei Frauen im Alter von 30 und 26 Jahren.

Bisherige Meldung:

Einen Einbruch in das Leergutlager eines Getränkemarktes wurde der Polizei am Montag gemeldet. In der Zeit von Samstag, 20.15 Uhr bis Montagmorgen drangen Unbekannte in das verschlossene Leergutlager in der Saarstraße ein und entwendeten fünf große Kunststoffsäcke mit jeweils ca. 100 Einwegleergutflaschen und -dosen. Die Säcke waren etwa zu 2/3 mit PET-Flaschen und etwa zu 1/3 mit Weißblechdosen gefüllt. Der Diebstahls- und der Sachschaden liegen bei knapp 200 Euro. Der Polizeiposten Jestetten bittet um sachdienliche Hinweise (Kontakt 07745 7234), insbesondere sind Mitteilungen über eine entsprechende Leergutabgabe von Bedeutung.

