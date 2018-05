POL-FR: Titisee-Neustadt - B31 - Beinahezusammenstoß im Gegenverkehr

Freiburg (ots) - Am Freitag, 27.04.2018, fuhr gegen 13.15 Uhr ein 30-jähriger Autofahrer die B31 in Richtung Freiburg. Zwischen Gutachtalbrücke und der Anschlussstelle Neustadt-Mitte fuhr er auf dem Überholfahrstreifen zu weit links, wodurch es zum Streifvorgang mit dem Transporter einer entgegenkommenden 29-jährigen Fahrerin kam. Diese hielt beim nächsten Parkplatz an und verständigte die Polizei. Der 30-jährige Verursacher hielt erst ca. 10km weiter an einer Tankstelle an. Als Ursache kommen Übermüdung und möglicherweise Drogenbeeinflußung in Betracht. Keiner der Beteiligten wurde verletzt; der Sachschaden wird auf ca. 2000,- EUR geschätzt.

Zeugen des Unfallgeschehens werden um Hinweise an das Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel. 07651/93360, gebeten.

