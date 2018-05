POL-FR: St. Märgen - Pkw aufgebrochen und Handtasche entwendet

Freiburg (ots) - Am Samstag, 28.04.2018, wurde gegen 13.30 Uhr ein auf einem Wanderparkplatz an der Glottertalerstraße abgestellter Pkw von unbekannten Täter aufgebrochen und die im Fahrzeug befindliche Handtasche der Autobesitzerin entwendet. Das Auto wurde im Bereich der Fahrertüre gewaltsam geöffnet. Anwohner beobachteten zur fraglichen Tatzeit den Fahrer eines schwarzen Pkw, der sich auf dem Parkplatz in verdächtiger Art und Weise umgesehen hatte. Der unbekannte Mann wurde als ca. 30 Jahre alt, kräftige Statur, bekleidet mit dunkler Hose, grünem Shirt und einer dunklen Kopfbedeckung, beschrieben.

Es entstand ein Gesamtschaden im unteren dreistelligen Eurobereich. Hinweise bitte an den Polizeiposten Hinterzarten, Tel. 07652/91770, oder das Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel. 07651/93360.

