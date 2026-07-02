Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Schwäbisch Hall/Hessental: Exhibitionist

Aalen (ots)

Am Samstag gegen 21:35 Uhr befanden sich zwei Mädchen auf einem Fußweg im Bereich der Wacholderstraße/Ecke Höhweg. Ein unbekannter Mann, der mit einem schwarzen Fahrrad unterwegs war, hielt zunächst etwa 20 Meter von den Mädchen entfernt an und beobachtete sie. Wenig später entblößte er sein Glied und manipulierte daran. Die Mädchen liefen daraufhin nach Hause und berichteten ihren Eltern von dem Vorfall, welche anschließend die Polizei verständigten. Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben: Er ist etwa 40 bis 55 Jahre alt, schlank bis muskulös, hat sonnengebräunte Haut sowie kurze dunkle Haare. Zudem trug er ein schwarzes Muskelshirt und eine hellblaue Jogginghose mit weißen Streifen. Im Bereich des linken Oberarms befand sich eine Tätowierung. Zeugen die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf die Identität des Mannes geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 zu melden.

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