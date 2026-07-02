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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Einbruch und Unfallflucht

Aalen (ots)

Vellberg: Motorradfahrer gestürzt

Ein 29-jähriger Motorradfahrer befuhr am Mittwochabend gegen 20:30 Uhr die K2665, als er in einer Linkskurve alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn abkam, in einen Graben fuhr und stürzte. Dabei wurde der Fahrer leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von rund 13.000 Euro.

Crailsheim: Fahrfehler verursacht Unfall

Aufgrund eines Fahrfehlers geriet ein 58-jähriger VW-Fahrer am Mittwoch gegen 11:30 Uhr auf der Haller Straße kurz vor der Abzweigung Schanzbuck auf die Gegenfahrbahn und streifte daraufhin mit einem entgegenkommenden 50-jährigen Lkw-Fahrer. Der Lkw-Lenker versuchte noch auszuweichen und beschädigte sich daraufhin die rechten Reifen. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro.

Schwäbisch Hall: Fahrradfahrer vs. Fußgänger

Ein 39-jähriger Fahrradfahrer fuhr am Mittwoch gegen 22:10 Uhr auf der L1055 mit seinem Pedelec ohne Beleuchtung, als er plötzlich mit einem 32-jährigen Fußgänger kollidierte. Bei der Unfallaufnahme konnte Alkoholgeruch beim Fahrradfahrer wahrgenommen werden, weshalb ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab rund 1,1 Promille.

Mainhardt: Einbruch in Tankstelle

Am Donnerstag gegen 2 Uhr wurde durch Zeugen ein Alarm an einer Tankstelle in der Heilbronner Straße wahrgenommen. Beim Eintreffen der Streifenbesatzung konnte schließlich eine aufgebrochene Tür wahrgenommen werden. Der unbekannte Einbrecher begab sich wohl zuvor in den Verkaufsraum, beschädigte mehrere Regale und entwendete Diebesgut in Form von Zigarettenpackungen und Stangenwaren im Wert von mehreren tausend Euro. Insgesamt soll somit ein Schaden von rund 30.000 Euro entstanden sein. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich mit Hinweisen unter der 0791 4000 zu melden.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Am Dienstag zwischen 8:40 Uhr und 18:05 Uhr wurde ein entlang des Dr.-Jakob-Berlinger-Weg geparkter Seat Leon durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Einparken touchiert. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 1500 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, weshalb die Polizei nun Zeugen bittet, sich unter der 0791 4000 mit Hinweisen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580104
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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