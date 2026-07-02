Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Sachbeschädigung, Beleidigung, versuchter Einbruch, versuchter Automatenaufbruch, Diebstahl, Brand, Unfall und Unfallflucht

Aalen (ots)

Waiblingen: Auto zerkratzt

Zwischen Sonntag, 18 Uhr und Dienstag, 17 Uhr wurde in der Emil-Münz-Straße ein geparkter Mazda zerkratzt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 750 Euro. Hinweise zur Tat nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Winnenden-Baach: Unfallflucht

Im Zeitraum zwischen Dienstagvormittag und Mittwochmorgen wurde in der Gartenstraße ein geparkter Mazda von einem bisher unbekannten Autofahrer beschädigt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Berglen-Birkenweißbuch: Vorfahrt missachtet

Rund 15.000 Euro Schaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen gegen 6:45 Uhr an der Einmündung Neuffenstraße / Schneiderbergstraße. Ein 23-jähriger VW-Fahrer wollte von der Schneiderbergstraße auf die Neuffenstraße abbiegen und übersah dabei einen 36-jährigen VW-Fahrer, der die Neuffenstraße entlangfuhr. Verletzt wurde bei der Kollision zwischen den beiden Pkw niemand.

Winnenden: Betrunkener Mann beleidigt Passanten und Polizisten

Ein offensichtlich betrunkener Mann beleidigte am Mittwoch gegen 17:15 Uhr im Bereich Kronenplatz mehrere Passanten. Zudem griff er einen Mann körperlich an. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens wurde der 46-Jährige in Gewahrsam genommen. Auf dem Weg zum Polizeirevier und im Polizeirevier beleidigte der Mann die Beamten mehrfach. Er verbrachte die Nacht in der Gewahrsamszelle und muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Spiegelberg: Unfall mit E-Scooter

Am Mittwochabend, gegen 18:20 Uhr stürzte ein 18-Jähriger alleinbeteiligt mit seinem E-Scooter auf dem Radweg an der L1066, zwischen Lautern und Siebersbach. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Im Rahmen der Unfallaufnahme fiel der Streife auf, dass der E-Scooter modifiziert war und eine Höchstgeschwindigkeit von etwa 70 km/h erreichen konnte. Damit handelte es sich um ein zulassungspflichtiges Kraftrad, dass nur mit einer entsprechenden Fahrerlaubnis gefahren werden darf. Der E-Scooter wurde sichergestellt. Den Fahrer erwarten nun Anzeigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Kernen, Rommelshausen: Brand von Sonnensegel

Mittwochnacht zwischen 22:45 Uhr und 23:15 Uhr geriet ein Sonnensegel auf dem Schulgelände in der Schafstraße aus noch unklarer Ursache in Brand. Es entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften vor Ort. Das Polizeirevier Fellbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen unter der Rufnummer 0711 57720.

Kernen, Rommelshausen: Versuchter Büroeinbruch

Unbekannte Täter versuchten in der Zeit von Donnerstag, 25.06. und Dienstag, 30.06. ein Bürofenster an einer Gebäuderückseite in der Stettener Straße aufzuhebeln. Den unbekannten Tätern gelang es nicht, das Fenster gewaltsam zu öffnen. Am Fenster entstand ein Sachschaden von etwa 1500 Euro. Der Polizeiposten Kernen führt die Ermittlungen bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 41798 zu melden.

Welzheim: Aufbruchsversuch eines Snackautomaten

Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 03:50 Uhr, wurde in der Gemeindehausstraße ein Anwohner durch ein lautes Geräusch geweckt. Als er nachsah, bemerkte der Zeuge zwei Männer, die sich offensichtlich an dem Snackautomaten zu schaffen machten. Als die beiden Männer durch den Zeugen aus dem Fenster heraus angesprochen wurden, flohen sie unerkannt. Der Snackautomat wurde beschädigt, blieb jedoch verschlossen. Zu den unbekannten Männern ist nur bekannt, dass diese etwa 180 cm groß und von normaler Statur waren. Einer der Männer war dunkel gekleidet. Der zweite Mann trug helle handwerkstypische Kleidung. Das Polizeirevier Schorndorf bittet dazu um weitere Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07181 2040.

Schorndorf: Hochwertige Verputzmaschine entwendet

Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Montag, 22.06. und Mittwoch, 01.07. eine Verputzmaschine im Wert von etwa 10.000 Euro von einer Baustelle in der Uhlandstraße entwendet. Die Verputzmaschine der Marke PFT, Typ G4 war am Montagnachmittag an der Baustelle abgestellt und so abgedeckt gewesen, dass sie nicht offensichtlich erkennbar war. Das Polizeirevier Schorndorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181 2040 zu melden.

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