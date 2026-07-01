Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle und Raub

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

An 30.06.2026 beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer gegen 18:30 Uhr in der Taubentalstraße in Schwäbisch Gmünd auf dem Parkplatz eines Einzelhändlers einen dort parkenden schwarzen Renault Austral. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 07171 3580 entgegen.

Waldstetten: Unfallflucht

Am 26.06.2026 beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer zwischen 13:20 Uhr und 16:55 Uhr auf dem Parkplatz des Freibades in Waldstetten einen dort geparkten Porsche Panamera. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am Porsche entstand ein Schaden von rund 800 Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd nimmt Hinweise unter 07171 3580 entgegen.

Aalen: Verkehrsunfall

Am 30.06.2026 verlor die 57 Jahre alte Fahrerin eines Hyundai gegen 14:30 Uhr auf der B29 zwischen den Anschlussstellen Affalterried und Hüttlingen die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dabei mussten wohl zwei Fahrzeuge ausweichen. Das Fahrzeug durchbrach im Anschluss einen Wildfangzaun und kam nach über 50 Metern zum Stillstand. Durch den Unfall wurde der Hyundai derart schwer beschädigt, dass die Fahrerin durch die Feuerwehr Hüttlingen aus dem Fahrzeug befreit werden musste. Die 57-Jährige wurde im Anschluss leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 40.000 Euro. Verkehrsteilnehmer, welche im Zuge des Unfalles behindert oder gefährdet wurden, werden gebeten sich beim Polizeiposten Abtsgmünd unter 07366 96660 zu melden.

Aalen: Radfahrer nach Unfall verletzt

Am 30.06.2026 bemerkte ein 28 Jahre alter Radfahrer gegen 18:30 Uhr in der Heinrich-Rieger-Straße zu spät, dass der vor ihm fahrende 57-jährige Fahrer eines Mercedes anhält und fährt auf diesen auf. Durch den Unfall wurde der Radfahrer leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht.

Kirchberg an der Jagst: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am 30.06.2026 befuhr der 45 Jahre alte Fahrer eines VW Passat gegen 16:10 Uhr den linken Fahrstreifen auf der A6 zwischen der Anschlussstelle Kirchberg und der Anschlussstelle Ilshofen-Wolpertshausen. Dabei fuhr er auf den vor ihm fahrenden Skoda Octavia eines 44-Jährigen auf. Dadurch geriet der Skoda Octavia ins schlingern und streifte den auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Mercedes-Benz LKW eines 46 Jahre alten Mannes. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 27.000 Euro.

Aalen: Rucksack geraubt

In der Nacht auf Montag lief gegen 1.10 Uhr ein 51-Jähriger den Fußweg zwischen Theodor-Heuss-Gymnasium und dem Stadtgarten entlang. Dabei begegnete er zwei Männern, die ihn mit einem Messer bedrohten und seinen mitgeführten Rucksack forderten. Der Geschädigte händigte seinen grünen Rucksack mit Regenhaube aus. In diesem befand sich neben persönlichen Dokumenten und anderen Dingen auch Bargeld. Nähere Hinweise oder Beschreibungen der beiden Täter liegen nicht vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter Telefon 07361/5800 um Hinweise.

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