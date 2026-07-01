Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Treibstoffdiebstahl und Unfallflucht

Aalen (ots)

Weinsbach: Treibstoffdiebstahl

Auf dem Parkplatz Weinsbach wurde zwischen Dienstag, 16 Uhr, und Mittwoch, 4:30 Uhr, aus einem verschlossenen Tank eines geparkten Lkw mehrere hundert Liter Treibstoff entwendet. Der Schaden beträgt rund 800 Euro. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der 07951 4800 mit Hinweisen zu melden.

Vellberg: Unfallflucht

Am Montag zwischen 13:30 Uhr und 13:55 Uhr kam es in der Haller Straße zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Lkw-Lenker scherte mit seinem Lkw mit Sattelauflieger mit dem hinteren rechten Heck aus und beschädigte hierbei einen geparkten VW Tiguan. Anschließend entfernte sich der Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle in Fahrtrichtung Talheim und hinterließ einen Schaden von rund 5000 Euro. Personen, welche sachdienliche Hinweise haben, werden gebeten, sich unter der 0791 4000 mit Hinweisen zu melden.

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