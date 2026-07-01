Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Farbschmierereien & Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Waiblingen: Farbschmierereien politisch

Zwischen Freitag, 8:00 Uhr und Samstag, 1:30 Uhr wurden die Toilettenräume eines Cafés in der Straße Am Marktplatz mit roter Farbe beschmiert. Der entstandene Schaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Durch die Vandalen wurden u.a. Buchstabenkombinationen, die dem politisch linken Spektrum zuzuordnen sein dürften, angebracht. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Rudersberg: Unfall im Kreuzungsbereich

Eine 18-jährige Honda-Fahrerin wollte übersah am Dienstag gegen 17:45 Uhr an der Kreuzung Heilbronner Straße / Jakob-Dautel-Straße einen von links kommenden vorfahrtsberechtigten 93 Jahre alten Mercedes-Fahrer und kollidierte mit diesem im Kreuzungsbereich. Die 18-Jährige wurde beim Unfall leicht verletzt, beide Autos mussten mit Totalschaden abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

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