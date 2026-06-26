Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle und körperliche Auseinandersetzung

Aalen (ots)

Aalen: Auffahrunfall

In der Julius-Bausch-Straße fuhr am Donnerstag gegen 12.50 Uhr eine 28-jährige Suzuki-Fahrerin auf einen Dacia auf, der von einem 59-Jährigen gelenkt wurde. Es entstand Sachschaden von rund 7000 Euro. Die Beteiligten blieben unverletzt.

Aalen-Wasseralfingen: Unfall mit Fahrradfahrern

Ein 7 Jahre alter Junge befuhr am Donnerstag gegen 19.35 Uhr mit seinem Fahrrad den Gehweg entlang der Bismarckstraße. An der Einmündung der Alexanderstraße wechselte auf die Straße und übersah hierbei eine 55-jährige Pedelec-Fahrerin. Die beiden berührten sich, wobei die Frau stürzte und sich am Fuß verletzte. Sie wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Vorbildlicher weise trugen beide einen Fahrradhelm.

Ruppertshofen: Unfall

Ein 44-jähriger Subaru-Lenker befuhr am Donnerstag gegen 18:25 Uhr die Birkenloher Straße von Ruppertshofen kommend. Vermutlich wurde er von der Sonne geblendet und kam deshalb nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Gebäudemauer. Durch den Aufprall wurde er leicht verletzt.

Schwäbisch Gmünd: 19-Jähriger bei Auseinandersetzung verletzt

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, gegen 01:00 Uhr, kam es an einer Tankstelle in der Remsstraße zu einem Streit zwischen zwei Personengruppen. Im Verlauf der Auseinandersetzung sollen zwei Männer auf einen 19-Jährigen eingeschlagen haben. Anschließend flüchteten die beiden Männer in Richtung Innenstadt. Der 19-Jährige wurde leicht verletzt in ein Klinikum gebracht. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet Zeugen des Vorfalls sich unter der Telefonnummer 07171 358-0 zu melden.

Spraitbach: Unfall beim Rangieren

Am Donnerstag gegen 13:20 Uhr übersah ein 64-jähriger Lkw-Fahrer beim Rangieren an der Einmündung Hornbergstraße/Zimmerbacherstraße eine 39-jährige Mercedes-Fahrerin. Es entstand ein Sachschaden von rund 9.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

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