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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd/Bettringen: Verkehrsunfall

Am Donnerstag, den 25.06.2026 übersah der 63 Jahre alte Fahrer eines BMW X1 beim Einfahren in die Heubacher Straße gegen 11:40 Uhr den vorfahrtsberechtigen 26 Jahre alten Fahrer einer Honda. Der Motorradfahrer stürzte in Folge der Kollision und wurde dabei leicht verletzt. Er wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht.

Aalen: Unfallflucht

Ein unbekannter Pkw-Fahrer touchierte am Donnerstag zwischen 7:40 Uhr und 11:35 Uhr einen in der Hüttlinger Straße geparkten schwarzen Audi A5 Cabriolet. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Am Audi entstand ein Schaden in Höhe von rund 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361 524 0 entgegen.

Unterschneidheim: Vorfahrt missachtet

Am Donnerstag fuhr eine 27-jährige Seat-Fahrerin gegen 7 Uhr von der Brühlgasse auf die L2221. Hierbei übersah sie einen von rechts kommenden Mercedes einer ebenfalls 27-Jährigen. Infolgedessen kam es zum Zusammenstoß, wodurch ein Schaden in Höhe von rund 5000 Euro entstand.

Neresheim: Pkw beschädigt

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte am Donnerstag zwischen 9:05 Uhr und 9:40 Uhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer auf einem Parkplatz der Heidenheimer Straße einen rot-weißen VW. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361 524 0 entgegen

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/580-111
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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