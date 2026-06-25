Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfallflucht

Am Samstag zwischen 13 Uhr und 15 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen geparkten Renault auf dem Parkplatz eines Lebensmittelhandels in der Haller Straße. Dabei verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Künzelsau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07940 9400 um Zeugenhinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher.

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