POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht
Aalen (ots)
Crailsheim: Unfallflucht
Am Samstag zwischen 13 Uhr und 15 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen geparkten Renault auf dem Parkplatz eines Lebensmittelhandels in der Haller Straße. Dabei verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Künzelsau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07940 9400 um Zeugenhinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-108
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell