Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ellwangen (Jagst) und des Polizeipräsidiums Aalen zu mehreren Sexualdelikten im Freibad in Schwäbisch Gmünd.

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Am Samstag, den 20.06.2026 soll es zwischen 16:30 Uhr und 17:30 Uhr ersten Ermittlungen nach zu mehreren Sexualdelikten im Erlebnis- und Spaßbecken des Bud-Spencer-Bades gekommen sein. Nach aktuellem Stand soll es zu Übergriffen zum Nachteil von mindestens vier Mädchen im Alter von 12 bis 14 Jahren durch einen 21-Jährigen gekommen sein.

Der Beschuldigte habe den Mädchen an das Gesäß bzw. an den Oberschenkel gefasst und soll dabei versucht haben, den Mädchen das Bikini-Unterteil auszuziehen. Bei einem der Mädchen soll er zudem den Versuch unternommen haben, mit den Fingern in den Intimbereich einzudringen. Erst durch die Gegenwehr der einzelnen Geschädigten habe der Mann von den Mädchen abgelassen.

Das Kriminalkommissariat Aalen hat die Ermittlungen übernommen. Gegen den 21 Jahre alten afghanischen Staatsbürger wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Der Beschuldigte wurde am 24.06.2026 festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen (Jagst) am Amtsgericht Schwäbisch Gmünd dem Haftrichter vorgeführt. Der beantragte Haftbefehl wurde erlassen und gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt. Mitunter wurde dem Beschuldigten untersagt Freibäder aufzusuchen. Der Beschuldigte wurde auf freien Fuß entlassen.

Nach aktuellem Kenntnisstand kann nicht ausgeschlossen werden, dass weitere Mädchen Opfer eines Übergriffs wurden. Wir bitten daher Zeugen und mögliche weitere Geschädigte sich bei der Kriminalpolizei unter 07361 580 0 zu melden.

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