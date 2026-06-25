Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle und Körperverletzung

Aalen (ots)

Aalen: Verkehrsunfall

Am 24.06.2026 übersah der 64 Jahre alte Fahrer eines Ford Focus gegen 17:00 Uhr beim Ausfahren aus dem Kreißverkehr in der Rombacher Straße einen den Fußgängerweg überquerenden Passanten. Der 20 Jahre alte Fußgänger wurde vom Fahrzeug erfasst und leicht verletzt mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Aalen: Körperverletzung

Am 24.06.2026 kam es gegen 22:00 Uhr zu einer Auseinandersetzung in der Julius-Bausch-Straße in Aalen zwischen einem 17-Jährigem und einem 18-Jährigem. Im Zuge der Auseinandersetzung soll der 18-Jährige den 17-Jährigen geschlagen haben. Dem 17-Jährigen gelang es fußläufig zu flüchten. Das Polizeirevier Aalen hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Unterschneidheim/Zipplingen: Mit Pedelec gestürzt

Ein 57-jähriger Pedelec-Fahrer stürzte am Mittwoch gegen 20:45 Uhr auf der Wirtsstraße alleinbeteiligt und wurde dabei schwer verletzt. Am Fahrrad entstand ein geringer Sachschaden.

Ellwangen: Radfahrer gestürzt

Am Donnerstag, kurz nach Mitternacht, stürzte ein 63-Jähriger mit seinem Pedelec alleinbeteiligt in der Daimlerstraße. Hierbei wurde er leicht verletzt und in ein Klinikum gebracht.

Gschwend: Von Fahrbahn abgekommen

Eine 55-jährige Mercedes-Fahrerin kam am Mittwoch gegen 15:20 Uhr auf der Hagbergstraße mit ihrem Pkw in einer Kurve alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab. In der Folge überschlug sich das Fahrzeug und kam seitwärts in einer Böschung zum Liegen. Die Fahrerin wurde leicht verletzt.

Gschwend: Unfall

Am Mittwochmittag gegen 12:20 Uhr fuhr eine 57-jährige Seat-Fahrerin, aufgrund von Unachtsamkeit, in der Welzheimer Straße auf einen vor ihr fahrenden Mercedes, der von einer 59-Jährigen gelenkt wurde, auf. Beide Fahrerinnen wurden bei dem Unfall leicht verletzt und wurden in ein Klinikum verbracht. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und 11 Einsatzkräften zur Fahrbahnreinigung vor Ort. Es entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro.

Heubach: Unfall

Ein 19-jähriger Motorradfahrer befuhr am Mittwochabend gegen 21:00 Uhr die L1162 in Fahrtrichtung Bartholomä. In einer Rechtskurve verlor er beim Bremsen die Kontrolle und kam zu Fall. Dabei verletzte er sich schwer. An seiner Fantic entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

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