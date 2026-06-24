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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Fahndung nach vermisster Person

Aalen (ots)

Seit Montag, den 22.06.2026, wird ein 34-jähriger Mann aus Lorch vermisst. Der Vermisste entfernte sich am 22.06.2026 von seiner Arbeitsstätte in Schwäbisch Gmünd in der Nepperbergstraße und wurde seither nicht mehr gesehen. Der 34-Jährige hat eine kognitive Beeinträchtigung, weshalb nicht auszuschließen ist, dass er sich bei den aktuell herrschenden Temperaturen in einer medizinischen Notlage befindet. Die Polizei hat die Suchmaßnahmen nach dem 34-Jährigen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07361 5800 um Hinweise zum Aufenthaltsort der vermissten Person.

Link zur Öffentlichkeitsfahndung: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/lorch-vermisstenfahndung/

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-108
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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