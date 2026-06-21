Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Motorradfahrer

Koblenz (ots)

Am Sonntagmittag, 21.06.2026, gegen 11:32 Uhr wurde ein verunglückter Motorradfahrer auf der B 327 "Hunsrückhöhenstraße" zwischen Koblenz und Waldesch gemeldet. Ersthelfer vor Ort begannen unmittelbar mit der Reanimation des bewusstlos liegengebliebenen Motorradfahrers. Dieser wurde im Anschluss durch den Rettungsdienst in ein Koblenzer Krankenhaus verbracht. Dort erlag er seinen schweren inneren Verletzungen. Den ersten Ermittlungen nach geriet ein 63-jähriger aus dem Bereich Trier kommender Motorradfahrer aus bislang ungeklärter Ursache nach links über die Gegenfahrbahn und kollidierte mit der dortigen Leitplanke. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an. Im Rahmen der Unfallaufnahme musste die B327 für ca. 1,5 Stunden komplett gesperrt werden. Das Motorrad wurde sichergestellt.

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