Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht - Motorroller gestohlen - Verkehrsunfall - Brand eines Kühlschranks

Aalen (ots)

Remshalden-Grunbach: Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht

Am Mittwoch gegen 13:20 Uhr kam es in der Bahnhofstraße zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 51-Jährigen und einem noch unbekannten Mann. Im Verlauf des Streits schlug der unbekannte Mann dem 51-Jährigen mehrfach mit der Faust ins Gesicht und ließ erst von diesem ab, als er am Boden lag. Der Täter soll etwa 170 cm groß sein, eine schlanke Statur und eine Glatze haben. Er soll ca. 40 Jahre alt sein, ein Tattoo am linken arm haben und zur Tatzeit eine Cargohose getragen haben. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Weinstadt unter der Telefonnummer 07151 65061 entgegen.

Schwaikheim: Motorroller gestohlen

Am Mittwoch in der Zeit zwischen 6:20 Uhr und 20:00 Uhr wurde am Bahnhof ein Motorroller der Marke Honda mit dem Kennzeichen WN-XA 801 gestohlen. Hinweise zur Tat bzw. zum Verbleib des Rollers nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Backnang: Nach Verkehrsunfall geflüchtet

Am Mittwoch gegen 10:35 Uhr befuhr eine 86-jährige Toyota-Fahrerin die Stuttgarter Straße. Als sie an einem auf ihrer Fahrspur stehenden Baustellenfahrzeug vorbeifahren wollte, drängte sich ein unbekannter Fahrzeuglenker vor die 86-Jährige. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Toyota-Fahrerin wurde durch die Kollision von der Fahrbahn gedrängt und stieß in der Folge mit einem geparkten VW Caddy zusammen. Der unbekannte Unfallverursacher verließ unerlaubt die Unfallstelle. Die 86-Jährige wurde leicht verletzt. Zudem entstand Sachschaden von etwa 30.000 Euro. Das Polizeirevier Backnang führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise zum unbekannten Unfallverursacher. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07191 9090 zu melden.

Fellbach-Schmiden: Brand eines Kühlschranks

Am Donnerstagmorgen gegen 04:40 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr in die Meißner Straße gerufen. Dort drang Rauch aus dem Dachgeschoss eines Hauses. Durch die Feuerwehr konnte kein offenes Feuer mehr festgestellt werden. Offenbar kam es aufgrund eines technischen Defekts zu einem Brand eines Kühlschranks, welcher durch die Bewohner mittels Feuerlöscher eigenständig abgelöscht werden konnte. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Die Feuerwehr war mit acht Fahrzeugen und 55 Einsatzkräften vor Ort.

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