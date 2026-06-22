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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Urbach
Barcelona: Vermisstenfahndung

Aalen (ots)

Seit Dienstag, den 09.06.2026 wird eine 67-jährige Frau aus Urbach vermisst. Die Vermisste flog am 09.06.2026 von Stuttgart nach Barcelona, kam dort jedoch nie in ihrem gebuchten Hotel an. Seither ist die Vermisste nicht mehr erreichbar und unbekannten Aufenthaltes. Da sich die 67-Jährige möglicherweise in einer hilflosen Lage befindet, hat die Polizei die Suchmaßnahmen aufgenommen. Zur Vermisstenfahndung samt Lichtbild geht's unter folgendem Link:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/urbach-flughafen-stuttgart-barcelona-vermisstenfahndung/

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-106
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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