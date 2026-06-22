Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstähle, Körperverletzung

Aalen (ots)

Hüttlingen: Diebstahl aus PKW

Im Zeitraum von Sonntag, 20 Uhr und Montag, 8:35 Uhr wurde aus einem PKW, welcher in der Haldenstraße abgestellt war, der Geldbeutel sowie weitere Papiere entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Hüttlingen: Motorräder entwendet

Unbekannte rissen zwischen Sonntag, 16 Uhr und Montag, 6 Uhr ein Zaunelement aus einen Stahlzaun und gelangten hierdurch auf das Betriebsgelände eines Motorradhauses der Max-Eyth-Straße. Anschließend entwendeten sie fünf Motorräder. Es handelt sich um vier BMW R1300 GS sowie eine BMW M100 XR. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 117000 Euro. Hinweise auf die Diebe, verbleib der Zweiräder bzw. verdächtige Fahrzeuge im dortigen Bereich nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Bedrohung und Körperverletzung-Zeugen gesucht

Im Bereich der Bocksgasse beleidigte und bedrohte am Sonntagabend gegen 20.20 Uhr ein 45 Jahre alter Mann einen 46-jährigen Passanten. Dieser ist Angehöriger des Kommunalen Ordnungsdienstes der Stadt Schwäbisch Gmünd und war privat unterwegs. Beide kennen sich, weil der 45-Jährige bereits in der Vergangenheit öfters Mitarbeitende der Stadt bedroht und beleidigt hat. Im Zuge der Tathandlung entwendete er aus einer Gaststätte ein Steakmesser und bedrohte den Geschädigten. Es folgte eine körperliche Auseinandersetzung, bei welcher sich der Geschädigte eine schwere Armverletzung zuzog, die jedoch nicht vom Messer herrührt. Der Beschuldigte konnte im Fortgang durch die hinzugerufene Polizei widerstandslos dingfest gemacht werden. In der Folge wurde er in eine Fachklinik eingeliefert und strafrechtliche Ermittlungen gegen ihn eingeleitet. Es werden Zeugen gesucht, die den Vorfall beobachten konnten. Hinweise nimmt das Polizeirevier unter Telefon 07171/3580 entgegen. Der Geschädigte wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und dort weiter versorgt.

Gschwend: Bauutensilien entwendet

Zwischen Freitag, 13 Uhr und Montag, 6:30 Uhr wurden im Bereich eines Schotterwegs an der Gmünder Straße eine Pumpe eines Wassertanks und die Gabel eines Radladers einer Baufirma entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 3300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Leinzell unter 07175/9219680 entgegen.

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