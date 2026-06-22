Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Mann nach Sexualdelikt in Haft, Körperverletzung, Balkonbrand, Unfälle

Aalen (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Aalen

Kernen im Remstal: Mann nach Sexualdelikt in Haft

Ein 14-jähriger Jugendlicher ließ sich am Dienstagnachmittag (16.06.2026) in einem Friseurgeschäft in einem Ortsteil von Kernen die Haare schneiden. Während des Haareschneidens soll der 50 Jahre alte Angestellte des Friseurgeschäfts sein Glied an der Hand des Jugendlichen gerieben haben. Als dieser das Geschäft verlassen wollte, soll der 50-Jährige dem Jugendlichen gefolgt sein und diesen in einen nahegelegenen Lagerraum geführt haben. Dort soll sich der Tatverdächtige entblößt und versucht haben, den 14-Jährigen zum Oralverkehr zu zwingen. Da dieser sich hiergegen wehrte, soll der Tatverdächtige den Jugendlichen anschließend dazu gebracht haben, mit seiner Hand am Glied des Tatverdächtigen zu manipulieren.

Der Tatverdächtige mit irakischer Staatsangehörigkeit wurde am Donnerstag festgenommen und am Freitag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter beim Amtsgericht Waiblingen vorgeführt. Dieser setzte den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl in Vollzug. Der Tatverdächtige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Murrhardt: Körperverletzung

Eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern eskalierte am Montag, gegen 06:00 Uhr in der Straße Eulenhöfle. Nachdem sich die beiden Männer im Alter von 24 und 51 Jahren am Tag zuvor stritten und sich gegenseitig beleidigten, attackierte der 51-Jährige am Montagmorgen den 24-Jährigen mit einer Stange. Der 24-Jährige konnte den Angriff mit dem Arm abwehren. Er wurde leicht verletzt. Durch Umstehende konnte die Situation beruhigt werden. Der Polizeiposten Murrhardt führt die Ermittlungen und bittet um weitere Zeugenhinweise unter Tel. 07192 5313.

Fellbach: Unfall mit Verletzten

Am Montag, gegen 12 Uhr befuhr ein 77-Jähriger mit seinem Traktor den Feldweg "Im Vogler". Im Bereich einer Kreuzung kam es aus noch unklarer Ursache zu einem Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden 38-jährigen Fahrer eines Motorrollers. Der 38-Jährige wurde schwer verletzt und mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Roller war nicht mehr fahrbereit. Das Polizeirevier Fellbach führt die Ermittlungen zum Unfallhergang und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0711 57720.

Fellbach/Oeffingen: Balkonbrand

Am Montag, gegen 13 Uhr kam es in der Alemannenstraße zu einem Brand einer hölzernen Balkonverkleidung. Nach bisherigen Erkenntnissen ist der Brand sehr wahrscheinlich durch starke Sonneneinstrahlung in die gläsernen Füllstandsanzeiger der Blumenkästen (Brennglaseffekt) entstanden. Die Feuerwehr Fellbach/Oeffingen konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und ein Ausbreiten der Flammen verhindern. Sie war mit vier Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften vor Ort. Durch den Brand entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Winterbach: Unfall im Kreisverkehr

Am Montagmorgen, gegen 06:30 Uhr kam es im Kreisverkehr Bachstraße/Remsstraße zu einem Unfall zwischen einem Cupra und einem Kleinkraftrad. Dabei übersah die 57-jährige Cupra-Fahrerin, den bereits im Kreisverkehr befindlichen 57-jährigen Rollerfahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Der Rollerfahrer wurde beim Unfall leicht verletzt. Zudem entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von insgesamt etwa 3300 Euro.

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