Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Einbruch, Mülleimer angezündet, Diebstahl aus Pkw

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Diebstahl aus Pkw

Am Freitagabend gegen 17:45 Uhr verschaffte sich ein Dieb Zugang zu einem Im Buchhorn geparkten Pkw und entwendete aus diesem einen Geldbeutel. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Zeugenhinweise.

Bühlertann: Verkehrsunfall

Am Sonntagnachmittag gegen 15:15 Uhr befuhr eine 41-jährige VW-Fahrerin den Rosenbühl in Richtung Hohenbergweg. An der Kreuzung mit dem Seeweg übersah sie einen bevorrechtigten 37-jährigen VW-Fahrer, welcher auf dem Seeweg unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeugem wodurch Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 8000 Euro entstand.

Rosengarten: Einbruch in Schulgebäude

Zwischen Freitag 16 Uhr und Sonntag 15:30 Uhr verschaffte sich ein Dieb Zutritt zu einem Schulgebäude im Falkenweg. Dort entwendete er einen vierstelligen Bargeldbetrag und verursachte Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Zeugenhinweise.

Schwäbisch Hall: Mülleimer angezündet

Am Sonntagabend gegen 24 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass ein Mülleimer im Hirschgraben brenne. An der Brandstelle konnten drei brennende Altpapiercontainer festgestellt werden. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand löschen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen ergab sich der Verdacht, dass die Müllcontainer mutwillig in Brand gesetzt wurden, woraufhin eine Fahndung eingeleitet wurde. Im Zuge der Fahndung konnte ein 47-jähriger Mann in der Stuttgarter Straße angetroffen werden, welcher im Verdacht steht für die brennenden Müllcontainer verantwortlich zu sein. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Satteldorf: Unfall mit Fahrrad

Am Sonntag gegen 16 Uhr kam es auf einem Verbindungsweg bei Horschhausen südlich der Seeklinge zu einem Unfall mit einem Fahrrad. Eine 40-jährige Pedelec-Fahrerin zog an einem Seil ihr Kind, welches ebenfalls auf einem Fahrrad saß, hinterher. In einer Linkskurve geriet das Kind mit seinem Fahrrad nach rechts in den Grünstreifen und kollidierte hierbei mit einem 58-jährigen Fußgänger. Der Fußgänger wurde durch den Unfall leicht verletzt.

Schrozberg: Motorradfahrer gestürzt - Zeugen gesucht

Am Freitagmorgen gegen 10:20 Uhr fuhr ein 67-jähriger Motorradfahrer die K2661 von Zell in Fahrtrichtung B290, als er die Kontrolle über sein Motorrad verlor und stürzte. Laut Zeugenaussagen, soll ein weiteres Fahrzeug bei diesem Unfall beteiligt gewesen sein. Dieses soll laut Angaben auf der Fahrbahn entgegengekommen sein und dabei den Motorradfahrer touchiert haben, wodurch dieser zu Fall kam und sich schwer verletzte. Im Anschluss habe sich das Fahrzeug unerlaubt entfernt. Die Polizei bittet nun Zeugen darum, sich mit Hinweisen zum Unfallhergang oder dem unbekannten Fahrzeug, unter der 07951 4800 zu melden.

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