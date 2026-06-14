PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressebericht für den Rems-Murr-Kreis vom 14.06.2026

Aalen (ots)

Fellbach: Radfahrer leicht verletzt.

Am Samstag gegen 13:20 Uhr befuhr eine 58-jährige Fahrerin eines Hyundai Tucson den Kreisverkehr in der Bühlstraße. Sie wollte diesen in Richtung Bruckstraße verlassen und übersah dabei 56-jährigen Rennradfahrer welcher zu diesem Zeitpunkt neben ihr fuhr. Durch den Zusammenstoß stürzte der Radfahrer. Dabei zog sich der Fahrradfahrer mehrere Schürfwunden zu. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 3.000 Euro. An dem hochwertigen Rennrad entstand ein Schaden von 4.000 Euro. Ein Zeuge der sich an der Unfallstelle aufhielt wird gebeten sich beim Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 zu melden.

Waiblingen: Motorradfahrer und Sozius schwer verletzt

Am Samstag um 16:08 Uhr befuhr ein 37-jähriger Lenker eines VW Golf die Dammstraße. Als dieser seinen Pkw wendete, übersah er einem ordnungsgemäß entgegenkommenden 54-jährigen Lenker einer Harley Davidson. Durch den Zusammenstoß wurden der Pkw-Lenker leicht, der Lenker der Harley Davidson sowie dessen 42-jährige Mitfahrerin schwer verletzt. Beide wurden zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird jeweils auf 5.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (+49) 7361/5800
E-Mail: Aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 14.06.2026 – 10:57

    POL-AA: Pressebericht für den Ostalbkreis vom 14.06.2026

    Aalen (ots) - Spraitbach: Radfahrer angefahren und geflüchtet Am Samstag um 18:09 Uhr querte ein 77-jähiger Radfahrer am Ortsausgang Spraitbach die dortige Kreisstraße 3254. Ein aus Hönig kommender Pkw stieß mit dem Radfahrer zusammen und schleuderte diesen mehrere Meter weit über die Fahrbahn. Der Radfahrer wurde durch die Kollision schwer verletzt und musste durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes ...

    mehr
  • 13.06.2026 – 09:04

    POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Fahrzeugbrand

    Aalen (ots) - Schwäbisch Hall: Fahrzeugbrand Am 12.06.2026 gegen 19 Uhr wurde durch mehrere Passanten ein brennender PKW in der Berliner Straße gemeldet. Durch die hinzugerufene Feuerwehr Schwäbisch Hall konnte der Brand schnell gelöscht werden. Ersten Ermittlungen zufolge, kam es im Motorraum des PKW zu einem technischen Defekt, welcher den Brand ausgelöst hatte. Verletzt wurde hierdurch niemand. Aufgrund der ...

    mehr
  • 13.06.2026 – 09:03

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Explodierter Akku

    Aalen (ots) - Backnang: Explodierter Akku Am 13.06.2026 gegen 00:33 Uhr wurde in der Ludwigstraße ein Zimmerbrand gemeldet. Durch die hinzugerufene Feuerwehr Backnang konnte festgestellt werden, dass ein Akku eines Akkuschraubers in der Ladestation explodiert war. Zu einem offenen Brand ist es nicht gekommen. Verletzt wurde niemand. Bis auf den zerstörten Akku, kam es zu keinem Sachschaden. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren