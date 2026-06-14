Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressebericht für den Rems-Murr-Kreis vom 14.06.2026

Aalen (ots)

Fellbach: Radfahrer leicht verletzt.

Am Samstag gegen 13:20 Uhr befuhr eine 58-jährige Fahrerin eines Hyundai Tucson den Kreisverkehr in der Bühlstraße. Sie wollte diesen in Richtung Bruckstraße verlassen und übersah dabei 56-jährigen Rennradfahrer welcher zu diesem Zeitpunkt neben ihr fuhr. Durch den Zusammenstoß stürzte der Radfahrer. Dabei zog sich der Fahrradfahrer mehrere Schürfwunden zu. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 3.000 Euro. An dem hochwertigen Rennrad entstand ein Schaden von 4.000 Euro. Ein Zeuge der sich an der Unfallstelle aufhielt wird gebeten sich beim Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 zu melden.

Waiblingen: Motorradfahrer und Sozius schwer verletzt

Am Samstag um 16:08 Uhr befuhr ein 37-jähriger Lenker eines VW Golf die Dammstraße. Als dieser seinen Pkw wendete, übersah er einem ordnungsgemäß entgegenkommenden 54-jährigen Lenker einer Harley Davidson. Durch den Zusammenstoß wurden der Pkw-Lenker leicht, der Lenker der Harley Davidson sowie dessen 42-jährige Mitfahrerin schwer verletzt. Beide wurden zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird jeweils auf 5.000 Euro geschätzt.

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