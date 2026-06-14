Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressebericht für den Landkreis Schwäbisch Hall

Aalen (ots)

Gaildorf: Kind angefahren, Verursacher flüchtet

Am Samstag gegen 13:50 Uhr querte ein 11-jähriges Mädchen den Fußgängerüberweg an der Kreuzung Kanzleistraße und Fraschstraße. Ein aus der Kanzleistraße kommender Pkw stieß mit dem Mädchen auf dem Überweg zusammen. Anschließend setzte der Pkw seine Fahrt, ohne sich um das Mädchen zu kümmern, fort. Das Kind wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 in Verbindung zu setzen.

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