Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressebericht für den Ostalbkreis vom 14.06.2026

Aalen (ots)

Spraitbach: Radfahrer angefahren und geflüchtet

Am Samstag um 18:09 Uhr querte ein 77-jähiger Radfahrer am Ortsausgang Spraitbach die dortige Kreisstraße 3254. Ein aus Hönig kommender Pkw stieß mit dem Radfahrer zusammen und schleuderte diesen mehrere Meter weit über die Fahrbahn. Der Radfahrer wurde durch die Kollision schwer verletzt und musste durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt, ohne sich um den Verletzten zu kümmern, unbeirrt fort. Bei dem Verursacherfahrzeug handelte es sich vermutlich um einen älteren dunklen Pkw welcher ebenfalls beschädigt wurde. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell