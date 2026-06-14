PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressebericht für den Ostalbkreis vom 14.06.2026

Aalen (ots)

Spraitbach: Radfahrer angefahren und geflüchtet

Am Samstag um 18:09 Uhr querte ein 77-jähiger Radfahrer am Ortsausgang Spraitbach die dortige Kreisstraße 3254. Ein aus Hönig kommender Pkw stieß mit dem Radfahrer zusammen und schleuderte diesen mehrere Meter weit über die Fahrbahn. Der Radfahrer wurde durch die Kollision schwer verletzt und musste durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt, ohne sich um den Verletzten zu kümmern, unbeirrt fort. Bei dem Verursacherfahrzeug handelte es sich vermutlich um einen älteren dunklen Pkw welcher ebenfalls beschädigt wurde. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (+49) 7361/5800
E-Mail: Aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 13.06.2026 – 09:04

    POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Fahrzeugbrand

    Aalen (ots) - Schwäbisch Hall: Fahrzeugbrand Am 12.06.2026 gegen 19 Uhr wurde durch mehrere Passanten ein brennender PKW in der Berliner Straße gemeldet. Durch die hinzugerufene Feuerwehr Schwäbisch Hall konnte der Brand schnell gelöscht werden. Ersten Ermittlungen zufolge, kam es im Motorraum des PKW zu einem technischen Defekt, welcher den Brand ausgelöst hatte. Verletzt wurde hierdurch niemand. Aufgrund der ...

    mehr
  • 13.06.2026 – 09:03

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Explodierter Akku

    Aalen (ots) - Backnang: Explodierter Akku Am 13.06.2026 gegen 00:33 Uhr wurde in der Ludwigstraße ein Zimmerbrand gemeldet. Durch die hinzugerufene Feuerwehr Backnang konnte festgestellt werden, dass ein Akku eines Akkuschraubers in der Ladestation explodiert war. Zu einem offenen Brand ist es nicht gekommen. Verletzt wurde niemand. Bis auf den zerstörten Akku, kam es zu keinem Sachschaden. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren