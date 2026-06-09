Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Zeugen gesucht

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung

Ein Vandale beschädigte am Montagabend gegen 20:30 mehrere Reifen von Pkws im Bereich des Heidwegs und des Neißewegs. Außerdem beschmierte er ein Fenster einer Werkstatt im Aschenhausweg mit seinem Blut und entfernte sich anschließend. Der Mann wurde von verschiedenen Zeugen gesehen, er hatte ein schwarzes Oberteil an, war etwa 180 cm groß und hatte eine dürre Statur. Außerdem soll er mittellange Haare haben, machte einen ungepflegten Eindruck und wird von Zeugen auf 50 Jahre alt geschätzt. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

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