PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Zeugen gesucht

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung

Ein Vandale beschädigte am Montagabend gegen 20:30 mehrere Reifen von Pkws im Bereich des Heidwegs und des Neißewegs. Außerdem beschmierte er ein Fenster einer Werkstatt im Aschenhausweg mit seinem Blut und entfernte sich anschließend. Der Mann wurde von verschiedenen Zeugen gesehen, er hatte ein schwarzes Oberteil an, war etwa 180 cm groß und hatte eine dürre Statur. Außerdem soll er mittellange Haare haben, machte einen ungepflegten Eindruck und wird von Zeugen auf 50 Jahre alt geschätzt. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-108
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 08.06.2026 – 14:11

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Sitzbank auf Schulhof beschädigt - Verkehrsunfall

    Aalen (ots) - Waiblingen-Hohenacker: Sitzbank auf Schulhof beschädigt Zwischen Montag (01.06.2026) und Montag (08.06.2026) wurde durch bisher unbekannte Personen auf dem Schulhof der Lindenschule in der Rechbergstraße ein Feuer auf einer Sitzbank in einer Aluminium-Grillschale entzündet, sodass an der Bank ein Brandfleck entstand. Der Polizeiposten Hohenacker hat ...

    mehr
  • 08.06.2026 – 13:29

    POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Frau verletzt durch Traktor und Treibstoffdiebstähle

    Aalen (ots) - Schrozberg: Frau verletzt durch Traktor Am Montag gegen 9 Uhr kam es in der Wäldlesgasse zu einem schweren Unfall. Aus bislang ungeklärter Ursache setzte sich ein Traktor selbstständig in Bewegung und überrollte eine 68-jährige Frau, die sich zu diesem Zeitpunkt neben dem Fahrzeug befand. Anschließend prallte der führerlose Traktor gegen eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren