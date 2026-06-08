Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Zigarettenautomat gesprengt - Doppelter Schaden - Farbschmierereien - Unfallflucht

Aalen (ots)

Westhausen: Unfallflucht

Am Sonntag streifte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer, zwischen 14:30 Uhr und 15:15 Uhr, einen im Rinneberg haltenden Volvo. Anschließend setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 2000 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Westhausen unter 07363/919040 zu melden.

Aalen: Doppelter Schaden

Zwischen Samstagabend, 19 Uhr und Sonntagmorgen, 7 Uhr, wurde ein Seat Alhambra, der in der Ulmer Straße geparkt war, von einem vorbeifahrenden PKW auf der Fahrerseite gestreift. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Im selben Zeitraum wurde zudem der PKW auf der rechten Fahrzeugseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt und durch einen Fußtritt am Heck beschädigt. Auch hier wird der Schaden auf etwa 2000 Euro geschätzt. Hinweise auf den bzw. die Verursacher erbittet das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 5240.

Schwäbisch Gmünd: Farbschmierereien

Die Verglasung eines Buswartehäuschens in der Weißensteiner Straße wurde von Unbekannten mit schwarzer Farbe beschmiert. Der Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro wurde am Mittwoch, 03.06.26 festgestellt.

Am vergangenen Freitag wurde festgestellt, dass in der Wetzgauer Straße der Radweg zum Krankenhaus ebenfalls mit schwarzer Farbe beschmiert wurde. Hier entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Ebenfalls am vergangenen Freitag wurde der Polizei mitgeteilt, dass auf der Skaterbahn in der Straße Im Laichle mittels roter, schwarzer und gelber Farbe ein Hinweisschild sowie die Halfpipe bemalt wurde. Der Schaden wird auf etwa 800 Euro geschätzt.

Hinweise auf die jeweiligen Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Zigarettenautomat gesprengt

Am Sonntag um 23:30 Uhr wurde das Polizeipräsidium Aalen darüber informiert, dass in der Straße Im Benzfeld ein Zigarettenautomat vermutlich mit einem unerlaubten Feuerwerkskörper gesprengt wurde. Anschließend wurden aus dem Automaten eine unbekannte Anzahl an Zigarettenpackungen und Bargeld entnommen. Durch die Sprengung wurde der Automat komplett zerstört. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 3580 entgegen.

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