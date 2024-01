Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruchsdelikt - Unfallflucht - Unfall

Aalen (ots)

Abtsgmünd-Pommertsweiler: Einbruchsdelikt

Zwischen Freitag, 26.01. und Sonntagnachmittag 16 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt in ein Wohn-/Geschäftshaus in der Alten Schulstraße. Aus unbekannten Gründen wurde von den Tätern nichts entwendet; der von ihnen verursachte Sachschaden beziffert sich auf rund 300 Euro. Hinweise bitte an den Polizeiposten Wasseralfingen, Tel.: 07361/97960.

Abtsgmünd: Von der Fahrbahn abgekommen

Eigenen Angaben des Unfallverursachers zufolge war ein Sekundenschlaf die Ursache, dass der 63-Jährige am Dienstagmorgen gegen 1 Uhr auf der Landesstraße 1073 zwischen Pommertsweiler und Wilflingen mit seinem VW von der Straße abkam. Der Pkw prallte zunächst gegen einen Leitpfosten, durchbrach einen Weidezaun und kam dann rund 100 Meter weiter nach dem Überfahren einer Senke auf einer Wiese zum Stehen. Der 63-Jährige blieb unverletzt; die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Lorch: Traktor streift PKW

Am Dienstag gegen 12.30 Uhr befuhr ein 44-jähriger Lenker eines VW Golf die Kellerbergstraße in Fahrtrichtung Lorch. Hierbei kam ihm ein Traktor mit Anhänger entgegen. Obwohl der PKW-lenker an den rechten Fahrbahnrand fuhr, streifte der Anhänger des Traktors an dem PKW entlang. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Traktorfahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise in dieser Sache nimmt der Polizeiposten Lorch unter der Rufnummer 07172/7315 entgegen.

