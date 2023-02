Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Trunkenheitsfahrt im Bereich der PI St. Wendel

St. Wendel (ots)

In der Nacht zum 17.02.23, gg. 02:00 Uhr, wurde der Polizei St. Wendel ein Pkw Führer gemeldet, der sein Fahrzeug unbeleuchtet in Schlangenlinien über eine längere Strecke fuhr und dabei Unfälle verursacht hätte. Zeugen konnten das Fahrzeug und seinen Fahrzeugführer sehr gut beschreiben. Das Fahrzeug konnte dann in St. Wendel mit entsprechenden Unfallschäden an der Halteranschrift Sohnes des Halters parkend vorgefunden werden. Auf Läuten wurde der Polizei nicht geöffnet jedoch wurden Stimmen in der Wohnung wahrgenommen. Nach Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde die Durchsuchung der Wohnung durchgeführt. Der Fahrer (27) konnte schlafend und merklich stark alkoholisiert in seinem Bett liegend angetroffen werden. Er wurde zur Durchführung einer Blutentnahme zur Dienststelle verbracht. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Proband nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und einen Unfall im Dienstbereich der Polizeiinspektion Idar-Oberstein verursacht hatte. Den Beschuldigten erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell