Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Unfallflucht

St.Wendel/Ortsteil Alsfassen (ots)

Am Sonntag gg. 07:20 Uhr konnte in der Straße Im Falkenbösch in St. Wendel/Alsfassen einen lauten Knall wahrgenommen werde. Zuerst hörte man ein Auto mit lauter Musik dann ein extrem lauter Knall. An der Unfallörtlichkeit konnte Kühlerflüssigkeit bzw. Wischwasser festgestellt werden, welche zwar von der Unfallörtlichkeit in Richtung Alsfassener Straße führte, dort jedoch endete.

Vermuteter Unfallhergang:

Bisher unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit einem unbekanntem PKW die Straße Im Falkenbösch aus Richtung Danzinger Straße kommend in Fahrtrichtung Alsfassener Straße. In Höhe Hausnummer 27 kollidierte diese aus bisher unbekannter Ursache mit dem am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten PKW. Es entstand Sachschaden an beiden PKW. Der geparkte Pkw kam durch die Kollision 8 Meter weiter in Unfallendstellung (Handbremse nicht angezogen). Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. An der Unfallörtlichkeit wurden mehrere Fahrzeugteile aufgefunden und sichergestellt, welche vermutlich von unbekanntem Verursacher Fahrzeug stammt.

Hierbei könnte es sich um ein:

- VW Golf 7, R-Modell - Baujahr 2013 - 2017 - Farbe: Dunkelblau metallic - Beschädigungen im Frontbereich, insbesondere auf der Beifahrerseite

eventuelle Zeugen des Unfalls sollen sich bitte mit der Polizei in St. Wendel in Verbindung setzten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell