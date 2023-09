Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle und Einbruch in Wohnhaus

Aalen (ots)

Essingen: Alkoholisiert mit dem Auto in den Garten gerast

Am Sonntag, gegen 03:50 Uhr, ereignete sich auf der Landstraße zwischen Dewangen und Forst ein Verkehrsunfall. Eine 22-jährige Pkw-Lenkerin befuhr die Straße mit ihrem Seat Ibiza von Essingen kommend in Richtung Dewangen. In einer Linkskurve kam sie nach links von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich daraufhin und landete hochkant in einem Schrebergarten. Die Fahrerin wurde durch den Unfall im Fahrzeug eingeklemmt und wurde durch die örtliche Feuerwehr, welche mit zwei Einsatzfahrzeugen vor Ort war, befreit. Zur weiteren medizinischen Untersuchung sowie zur Blutentnahme wurde die junge Frau ins Krankenhaus verbracht. Nun muss sie mit einer Anzeige und Konsequenzen in Bezug auf ihren Führerschein rechnen.

Aalen: Einbruch in Wohnhaus

Im Zeitraum vom 20.09.2023 bis 23.09.2023 wurde in ein Einfamilienhaus in der Böhmerwaldstraße eingebrochen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich unbefugt Zutritt zum Haus, durchwühlten dieses und verließen es mit Diebesgut im Wert von rund 2.000 Euro. Hinweise hierzu werden auf dem Polizeirevier Aalen unter 07361/524-0 entgegengenommen.

Aalen: Motorradfahrerin mit Sozia zu schnell gefahren und gestürzt, beide Mädchen verletzt

Auf der Kreisstraße zwischen Reichenbach und Dewangen ereignete sich gegen 10:40 Uhr, ein Verkehrsunfall. Eine 17 Jahre alte Motorradfahrerin stürzte aufgrund überhöhter Geschwindigkeit. Hierbei zogen sich die Fahrerin und ihre ebenfalls 17-jährige Sozia leichte Verletzungen zu.

Lauchheim: Auffahrunfall mit einem verletzten Motorradfahrer

Am Samstagabend, gegen 23:12 Uhr, befuhr ein 56-jähriger Skoda-Fahrer die Kreisstraße von Lauchheim in Fahrtrichtung Röttingen. Aufgrund eines kreuzenden Rehs musste der Skoda-Fahrer abbremsen. Der nachfolgende 17-jährige Motorradfahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf den Skoda auf. Er musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

