Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Körperverletzung, Trunkenheitsfahrt, Unfall

Aalen (ots)

Backnang: Streitigkeit endete mit Schlägen Am Freitagnachmittag, gegen 13:50 Uhr, kam es in der Karl-Krische-Straße in Backnang gegenüber dem Gesundheitszentrum zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Ein 59-jähriger Mann geriet mit einem derzeit unbekannten weiteren Mann wegen eines Pkw in Streit. In der Folge wurde er von diesem beleidigt und mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Noch bevor der 59-jährige reagieren konnte, hatte sich der unbekannte Mann von der Örtlichkeit entfernt. Nun sucht die Polizei Backnang Zeugen, die Hinweise zu dem zweiten Mann geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07191/9090 zu melden.

Schorndorf: Radfahrerin alkoholisiert unterwegs Am Freitagabend, gegen 20:40 Uhr, befuhr eine 69-jähirge Frau mit ihrem Fahrrad den Gehweg entlang der Benzstraße in Schorndorf zwischen den beiden Kreisverkehren. Da die Frau deutlich in Schlangenlinien fuhr, wurde sie von einer Polizeistreife einer Kontrolle unterzogen. Hierbei wurde deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein Test bestätigte den Verdacht, weshalb sich die Frau einer Blutentnahme im Krankenhaus unterziehen lassen musste. Außerdem kommt eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr auf sie zu.

Winnenden: Alkoholisiert und unter Medikamenteneinfluss mit Auto Unfälle verursacht Am Samstagmorgen, gegen 04:45 Uhr, befuhr ein 57-jähriger Ford-Fahrer den Herman-Löns-Weg in Winnenden. Hierbei kam er von der Fahrbahn ab und streifte einen Gartenzaun und einen Lichtmast. Statt anzuhalten, setzte er seine Fahrt fort und überfuhr an der Auffahrt zur Landesstraße eine Stopp Schild. Auch hier entfernte er sich wieder unerlaubt von der Unfallstelle und setzte die Fahrt in Richtung Rems-Murr-Klinikum fort. Schließlich konnte er durch eine Polizeistreife in der Nähe des Weiler Kreisel angehalten und kontrolliert werden. Hierbei stellten die Beamten bei dem Fahrer Alkohol- und Medikamenteneinfluss fest. Bei ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt. Sein Pkw wies frische Unfallschäden auf. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht benannt werden. Der Mann muss nun mit einer Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht und Straßenverkehrsgefährdung rechnen.

Waiblingen: Fußgänger ausgewichen, Unfall verursacht Am Freitagnachmittag, gegen 14:45 Uhr, befuhr eine 19-jährige Opel-Fahrerin die Ruhrstraße auf die Einfädelspur der Alten Bundesstraße in Waiblingen. Zeitgleich fuhr ein 77-jähriger Hyundai-Fahrer die Alte Bundesstraße in gleicher Richtung. Weil die Opel-Fahrerin eigenen Angaben zufolge einer Fußgängerin die von rechts in die Fahrbahn trat, ausweichen wollte, kam es zur seitlichen Kollision mit dem Hyundai-Fahrer. Dieser konnte keine Fußgängerin erkennen, welche auf die Fahrbahn trat. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 6000 Euro. Nun sucht die Polizei Waiblingen Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Waiblingen unter Tel. 07151-950-422 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell