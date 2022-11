Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Ermittlungen wegen Schüsse auf Schaufenster dauern an - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Murrhardt: Von Straße abgekommen

Ein 23-jähriger Skoda-Fahrer befuhr am Donnerstag gegen 6.30 Uhr die Riesbergstraße, als er in einer scharfen Rechtskurve nach links von der Straße abkam. Das Fahrzeug prallte gegen eine dortige Böschung, wobei ca. 2500 Euro Sachschaden entstand. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Backnang: Radfahrer contra Pkw

In der Oberbrüdener Straße in Steinbach ereignete sich am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr ein Unfall. Ein 31-jähriger Fahrradfahrer fuhr dort bei Dunkelheit gegen ein geparktes Auto und verletzte sich hierbei schwer. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus verbracht. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro.

Schorndorf: Schüsse auf Schaufenster

In der Nacht zum 9. November 2022 wurde in der Schorndorfer Innenstadt eine Schaufensterscheibe eines dortigen Tattoo-Studios mit einer Schusswaffe beschossen. In diesem Zusammenhang wurden mutmaßlich mehrere Schüsse abgegeben. Die Kriminalpolizei Waiblingen hat im Nachgang die Ermittlungen zum Vorfall, bei dem niemand verletzt wurde, übernommen. Zwischenzeitlich gerieten drei Männer im Alter von 19, 20 und 30 Jahren in Tatverdacht. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart erwirkte gegen diese Durchsuchungsbeschlüsse, die am heutigen Donnerstagmorgen vollstreckt wurden. Die weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen zum Tatgeschehen und zu den Hintergründen sowie die Auswertung der erlangten Erkenntnisse dauern an.

Schorndorf: Beschädigte Schaufensterscheibe

Am Mittwochvormittag wurde in der Neue Straße eine beschädigte Schaufensterscheibe festgestellt. Den ersten Erkenntnissen nach wurde die Schaufensterscheibe des betroffenen Tattoo-Studios in der Nacht zum Mittwoch, vermutlich gegen 2 Uhr, beschossen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Unklar ist, was für eine Schusswaffe zur Tatbegehung verwendet wurde. Die Kriminalpolizei Waiblingen hat die Ermittlungen zum Vorfall und den möglichen Hintergründen der Tat übernommen und bittet nun zur weiteren Aufklärung um sachdienliche Hinweise, die unter Tel. 07361/5800 entgegengenommen werden. Insbesondere Anwohner oder Passanten, die in der Nacht Verdächtiges wahrnahmen oder auch Personen oder Fahrzeuge feststellten, die in Tatzusammenhang stehen könnten, sollten sich mit der Kripo in Verbindung setzen.

