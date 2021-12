Polizei Köln

POL-K: 211216-2-K Fahndung mit Foto nach Raubüberfall auf Tankstelle - Öffentlichkeitsfahndung

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 5. Oktober 2021, Ziffer 4

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5038630

Mit einem Foto aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Köln einen Tankstellenräuber, der am Dienstagmorgen (5. Oktober) einen Angestellten (27) der Tankstelle auf dem Clevischen Ring in Köln-Mülheim mit einem Schraubendreher bedroht und die Herausgabe von Zigaretten gefordert haben soll. Mit einem Zigarettenpäckchen flüchtete der Unbekannte in einem älteren silber-bronzefarbenen Toyota in Richtung Mülheimer Brücke.

Lichtbilder einsehbar unter:

https://url.nrw/80

Hinweise zur Identität des Mannes sowie zu dessen Aufenthaltsort nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (jk/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell