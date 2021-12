Polizei Köln

POL-K: 211215-8-K Warensendungen von hohem Wert gestohlen - Aktuelle Durchsuchungen

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

In einem bei der Staatsanwaltschaft Köln geführten Verfahren wegen Bandendiebstahls sowie Beihilfe zum Bandendiebstahl haben 120 Polizisten am Mittwochnachmittag (15. Dezember) Räume eines am Flughafen KölnBonn ansässigen Logistikunternehmens, eines weiteren Speditionsunternehmens sowie das Gelände und Räumlichkeiten des Abfallentsorgers AVG Ressourcen durchsucht. Mitarbeiter der Unternehmen stehen im Verdacht, in großem Umfang unzustellbare, hochwertige Artikel gestohlen zu haben, anstatt sie - wie zollrechtlich vorgeschrieben - zu entsorgen. Auch die Rolle beschuldigter Zollbeamter steht im Fokus der laufenden Ermittlungen.

Nach zum Teil verdeckt geführten Ermittlungen sollen die insgesamt 14 Beschuldigten im Alter von 40 - 63 Jahren Pakete u.a. mit hochwertigen Technik- und Luxusartikeln, die aufgrund verloren gegangener Etiketten bzw. beschädigter Verpackungen bereits unzustellbar waren, beiseite geschafft haben, um Recherchen zu den Paketen ins Leere laufen zu lassen.

Nach Abschluss der vorgeschriebenen Lagerfrist sollen die Mitarbeiter der Unternehmen die Waren unter Zollaufsicht zum AVG-Betriebshof gebracht haben, ohne dass zuvor die vorgeschriebene manuelle Zerstörung als Vorsichtsmaßnahme gegen Diebstahl erfolgte.

Auf dem Betriebsgelände des Entsorgungsunternehmens sollen die Pakete dann aussortiert und unter Beteiligten aufgeteilt worden sein, während andere Waren ordnungsgemäß der Vernichtung zugeführt wurden. Die Ermittlungen insbesondere zu den Tatbeiträgen einzelner Beschuldigter dauern an. Festnahmen sind nicht erfolgt. (de/iv)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell