POL-AA: Landkreis Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Aspach: Verkehrsunfall mit Motorrad und einer verletzten Person

Am Samstagnachmittag kurz nach 16 Uhr befuhr ein 19jähriger Motorradfahrer die Landstraße 1118 von Oberstenfeld kommend in Fahrtrichtung Aspach. In einer Rechtskurve kam er zu Fall. Seine Honda schleuderte im Nachgang noch gegen einen Opel und einen Mitsubishi. Der Kradlenker wurde leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 11.000 Euro.

Rudersberg: Ergänzung zur Pressemeldung Dachstuhlbrand

Beim gestrigen Brandobjekt in Rudersberg-Oberndorf handelt es sich um eine Doppelhaushälfte. Brandausbruchstelle befindet sich in einem Hobbyraum im Dachgeschoss. Ein Übergreifen auf untere Stockwerke konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Jedoch ist das Haus aktuell nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner kommen bei Bekannten unter. Die Feuerwehren Rudersberg war mit 7 Fahrzeugen und 67 Einsatzkräften vor Ort. Unterstützt wurden sie von der Feuerwehr Schorndorf mit einer Drehleiter, einem Löschgruppenfahrzeug und 9 Einsatzkräften. Der Regelrettungsdienst wurde durch den Ortsverband mit 2 Fahrzeugen und 5 Einsatzkräfte unterstützt.

Schwaikheim-Hanweiler: Personensuche mit Polizeihubschrauber

Am heutigen Morgen zwischen 10:20 Uhr und 10:55 Uhr schwebte über Hanweiler-Breuningsweiler der Polizeihubschrauber. Gesucht wurde eine 37jährige Frau aus Schwaikheim. Es war zu vermuten, dass sie sich in einer Notsituation befand. Gegen 10:55 Uhr wurde die Dame durch eine Streifenwagenbesatzung Nahe Hanweiler leicht verletzt aufgefunden. Sie kam zur weiteren Versorgung in eine Klinik.

