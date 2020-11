POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle

Polizeipräsidium Aalen

Aalen: Unfallflucht - Fahrer ermittelt

In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 0 Uhr befuhr ein 20jähriger Golf-Fahrer die Straße Am Schimmelberg in Wasseralfingen in Richtung Ortsausgang. Auf Höhe Gebäude 26 stieß er mit der Fahrzeugfront gegen einen ordnungsgemäß geparkten Seat Ibiza. Durch die Wucht der Kollision brach die rechte Radaufhängung am Golf. Der 20Jährige versuchte zwar weiterzufahren, dies scheiterte jedoch und er verließ die Unfallstelle schließlich zu Fuß. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von jeweils 3000 Euro. Der 20Jährige konnte ermittelt werden und muss nun neben der Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht auch mit einem Führerscheinentzug rechnen.

Mögglingen: Fehler beim Einfahren aus Parkplatz

Am Samstag gegen 14.10 Uhr befuhr ein 68jähriger Mecedes-Fahrer die B29 von Aalen her kommend in Richtung Schwäbisch Gmünd. Zwischen der Abzweigung Essingen und den Gewächshäusern einer Gärtnerei wollte ein 36jähriger Golf-Fahrer aus einem dortigen Parkplatz in die B29 in Richtung Schwäbisch Gmünd einfahren und übersah hierbei den heranfahrenden Mercedes GLE. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro - verletzt wurde niemand.

Waldstetten: Leichtkraftrad geriet auf Gegenfahrspur

Gegen 15.10 Uhr befuhr ein 16jähriger Leichtkraftrad-Fahrer die Landesstraße von Rechberg in Richtung Wißgoldingen. Bergab in einer übersichtlichen Rechtskurve geriet er über die Fahrbahnmitte nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden Toyota. Der 16jährige Fahrer der Suzuki wurde schwer verletzt ins Krankenhaus verbracht. Der 66jährige Fahrer des Toyota RAV 4 blieb unverletzt. Der Sachschaden an der Suzuki beläuft sich auf ca. 7000 Euro - am Toyota ca. 3000 Euro.

