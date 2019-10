Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Jugendliche Räuber festgenommen, Unfälle & Gasalarm

Rems-Murr-Kreis (ots)

Weinstadt-Endersbach: Jugendliche Räuber festgenommen

In der Nacht zum Sonntag, gegen 1:30 Uhr wurden zwei junge Männer im Bereich der Großheppacher Straße von einem Jugendlichen angesprochen. Nachdem es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den drei Personen kam, entfernte sich der Teenager zunächst, kam aber kurze Zeit später mit weiteren Jugendlichen zurück. Aus der Gruppe heraus wurden die beiden Geschädigten körperlich angegriffen, einem der Opfer wurde hierbei der Geldbeutel, dem anderen das Handy geraubt. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten drei der Täter festgenommen werden. Hierbei handelt es sich um drei Jugendliche im Alter von 16, 19 und 20 Jahren. Sie wurden nach den polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Kriminalpolizei in Waiblingen hat die Ermittlungen zu den weiteren Tätern aufgenommen.

Waiblingen: Pkw kontra Lkw

Rund 15.000 Euro Schaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Montag, gegen 12:30 Uhr auf der Alten Bundesstraße. Eine 50 Jahre alte Fahrerin eines Audi TT übersah beim Fahrstreifenwechsel den links neben ihr fahrenden Lkw eines 49-jährigen Mannes und kollidierte mit diesem.

Winnenden: Fahrradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein 47 Jahre alter Fahrradfahrer wurde bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen schwer verletzt. Der Fahrradfahrer wurde gegen 6:20 Uhr von einem Zeugen auf dem Verbindungsweg zwischen Winnenden und Schwaikheim, ca. 500 Meter nach der Kläranlage, auf dem Boden liegend aufgefunden. Da bislang völlig unklar ist, wie es zum Unfall kam und ob es evtl. weitere Unfallbeteiligte gibt, werden dringend Zeugen des Unfalls gesucht. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07195 6940 beim Polizeirevier Winnenden zu melden.

Leutenbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

In der Nacht von Freitag auf Samstag, zwischen 23:45 Uhr und 0:15 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Straße Im Seidenbäumle einen geparkten Audi und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Beim Unfallverursacher handelt es sich vermutlich um einen schwarzen Pkw. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Schorndorf: Unfallflucht

Zwischen Sonntagabend, 20 Uhr und Montagmorgen, 5:30 Uhr wurde in der Burgstraße ein geparkter Renault von einem unbekannten Autofahrer beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 1500 Euro beziffert. Zeugenhinweise werden erbeten an das Polizeirevier Schorndorf, Tel. 07181 2040.

Aspach: Infolge Alkoholeinfluss Traktor mit Anhänger übersehen

Bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Traktor hat sich am späten Montagabend ein 48 Jahre alter Autofahrer schwere Verletzungen zugezogen. Der alkoholisierte Mann hatte mit seinem Honda die L 1115 von Großaspach in Richtung Backnang befahren, als er auf Höhe Schöntaler Hof frontal mit einem Traktor eines 20-Jährigen zusammenstieß, der auf die Landesstraße eingefahren war. Eine Atemalkoholüberprüfung bei dem 48-Jährigen ergab einen Wert von über 1,7 Promille, weshalb eine Blutentnahme veranlasst wurde. Er wurde vom Rettungsdienst und Notarzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Traktorfahrer war unverletzt geblieben. An dem Honda war ein Sachschaden von circa 5.000 Euro entstanden, er musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden am Traktor konnte noch nicht beziffert werden.

Aspach: Unfallflucht

Ein unbekanntes Fahrzeug hat zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen einen geparkten Pkw, Smart beschädigt, welcher in der Friedrich-List-Straße abgestellt war. Der unbekannte Fahrer hatte den Smart offensichtlich beim Ein- oder Ausparken hinten links gestreift und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Der Sachschaden wurde auf circa 1.000 Euro beziffert. Hinweise erbittet das Polizeirevier Backnang, Telefon 07191/9090.

Weissach im Tal: Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen hat sich eine 56 Jahre alter Fiat-Fahrerin am Montagvormittag bei einem Auffahrunfall in der Stuttgarter Straße (K1907) zwischen Heiningen und Unterweissach zugezogen. Die Frau war aus Unachtsamkeit auf einen vorausfahrenden Pkw, Opel einer 22-Jährigen aufgefahren, die verkehrsbedingt angehalten hatte. Durch die Aufprallwucht wurde der Opel auf einen weiteren Pkw aufgeschoben. Die Unfallverursacherin musste vom Rettungsdienst zur Behandlung in das Krankenhaus eingeliefert werden. Der Fiat und der Opel waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wurde auf mehrere tausend Euro beziffert.

Fellbach: Navi führt Autofahrerin ins Gleisbett

Die Anweisungen des Navigationssystem hat eine 23 Jahre alte Autofahrerin am Montagabend wohl falsch interpretiert. Die Frau war um 21:00 Uhr mit ihrem Pkw, Smart in der Stuttgarter Straße unterwegs und wollte nach rechts in die Esslinger Straße abbiegen. Hierbei bog sie jedoch etwas zu früh ab und geriet dadurch auf das Gleisbett der Stadtbahnlinie U 14. Dies bemerkte die Frau ziemlich schnell, hielt an und verständigte sofort die Polizei. Daraufhin wurde das Gleis gesperrt und die Frau konnte unbeschadet wieder aus dem Gleisbett ausfahren. Sachschaden war nicht entstanden, allerdings kam es infolge der Gleissperrung zu Behinderungen im Stadtbahnverkehr. Die Polizei war mit einer Streife im Einsatz.

Fellbach: Auffahrunfall mit 4 Fahrzeugen, 3 Verletzten und 22.000 Euro Sachschaden.

Bei einem Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen haben sich am Montagabend auf der Kreisstraße 1910 zwischen Waiblingen und Schmiden drei Personen leichte Verletzungen zugezogen. Eine 35 Jahre alte Audi-Lenkerin war um 21:00 Uhr in Richtung Waiblingen unterwegs, als sie aus Unachtsamkeit auf einen stehenden VW Golf einer 36-Jährigen auffuhr. Durch die Aufprallwucht wurde der VW auf einen Peugeot einer 43-Jährigen geschoben, der seinerseits auf einen Pkw, Honda einer 55-Jährigen geschoben wurde.

Die Unfallverursacherin, die VW-Lenkerin und die Peugeot-Fahrerin wurden leicht verletzt und mussten vom Rettungsdienst in Krankenhäuser eingeliefert werden. An dem Audi war ein Sachschaden von circa 10.000 Euro, an dem VW ein Schaden von 5.000 Euro, an dem Peugeot von 5.000 Euro und an dem Honda ein Schaden von 2.000 Euro entstanden. Die unfallbeteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Kernen-Stetten: Hausöffnung wegen Gasalarm

Wegen eines Defekts an einem Gasanschluss musste am Montag in der Rosenstraße eine Haustüre geöffnet werden. Der Gasbetreiber hatte um 12:24 Uhr die Polizei um Unterstützung gebeten, nachdem an dem betroffenen Haus keine Person zu Hause war. Die Feuerwehr rückte mit 3 Fahrzeugen und 12 Einsatzkräften an und konnte die Haustüre schnell öffnen. Anschließend wurde der Gasanschluss verschlossen.

