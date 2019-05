Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Brand, Diebstahl von Werkzeugen, Holzlamm wieder da

Aalen (ots)

Aalen: Unfall auf Kreuzung

An der Kreuzung Ulmer Straße/Walkstraße ereignete sich am Donnerstag gegen 14 Uhr ein Unfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Ein 54-Jähriger befuhr mit seinem VW die Ulmer Straße und stieß mit einem aus der Walkstraße kommenden VW zusammen, der von einem 73-Jährigen gelenkt wurde. Er und dessen 69 Jahre alte Beifahrerin wurden hierbei verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Zudem stürzte ein Ampelmast um, der dabei einen parkenden VW Polo beschädigte. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

Aalen: Brand in Wohnhaus

In einem Wohnhaus in der Karlstraße fing am Freitagvormittag ein Wasserboiler aufgrund eines technischen Defektes Feuer. Dadurch entstand ein Schwelbrand in einer Küche im Dachgeschoss, der gegen 8.30 Uhr neben der Polizei die Feuerwehr sowie den Rettungsdienst auf den Plan rief. Der Brand wurde von einem Hausbewohner entdeckt. Dieser konnte sich mit weiteren Bewohnern unverletzt aus dem Haus in Sicherheit begeben. Der Schaden in der Küche wird auf 20.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr war mit 38 Einsatzkräften und acht Fahrzeugen im Einsatz.

Aalen: Unfall beim Überholen

Eine 27-Jährige befuhr am Freitag gegen 7.20 Uhr mit ihrem VW die L1080 Richtung Aalen. Auf Höhe Brastelburg setzte sie zum Überholen eines Lkws an. Dabei übersah sie einen von hinten kommenden und bereits überholenden 19-jährigen Skoda-Fahrer. Durch den Zusammenstoß entstand rund 4500 Euro Sachschaden.

Abtsgmünd: Diebstahl aus Baucontainer

Aus einem Baucontainer,der In den Herrenwiesen abgestellt ist, wurden zwischen Freitag, 10.05.19 und Dienstag, 14.05.19 ein Hilti Bohrhammer sowie ein benzinbetriebener Trennschleifer der Marke Husquarna entwendet. Der Wert der Werkzeuge wird auf 2500 Euro beziffert. Hinweise nimmt der Polizeiposten Abtsgmünd unter Telefon 07366/96660 entgegen.

Tannhausen. Unfallflucht

Eine etwa 50 bis 60 Jahre alte Frau, die mit einem braunen Pkw Kombi unterwegs war, beschädigte am Freitag gegen 10.30 Uhr eine Gartenmauer in der Thannhäuserstraße. Anschließend entfernte sie sich unerlaubt in Richtung Ortsmitte. Weitere Hinweise nimmt der Polizeiposten Tannhausen unter Telefon 07961/9300 entgegen.

Lorch: Holzfigur wieder da

Die Holzfigur, die in der Nacht vom 18. Auf 19.04.19 im Bereich der Stuttgarter Straße entwendet wurde, ist wieder aufgefunden. Das Lamm wurde am 15.05. nachmittags auf einem Grundstück Am Venusberg, versteckt hinter einem abgemeldeten Fahrzeug, von einem Mann aufgefunden, der dort Rasen mähte. Die Figur wurde sichergestellt und quasi unbeschädigt dem Besitzer, der Gemeinde Lorch, übergeben. Hinweise auf die Diebe liegen nach wie vor nicht vor.

Anbei die Ursprungsmeldung vom 25.04., 15.26 Uhr

Lorch: Diebstahl von Holzfigur

Zwischen Mittwoch, 17.04. und Freitag, 19.04.2019 wurde aus einer Gruppe von Holz-Kunstfiguren heraus ein Schaf aus seinem Sockel gerissen und entwendet. Die Tiergruppe war im Bereich Stuttgarter Straße/Wilhelmstraße auf einem Wiesengrundstück aufgestellt. Der Wert des Holzschafes beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Zeugenhinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des Holzschafes erbittet der Polizeiposten Lorch unter der Rufnummer 07172 / 7315

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-107

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell