Polizei Braunschweig

POL-BS: Drei Einbruchsversuche am Dienstagvormittag

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Weststadt/Petritor-Nord 12.03.2019, 8.40 bis 11.30 Uhr

Unbekannte versuchten in drei Wohnungen zu gelangen, doch die Türen blieben verschlossen, so dass kein Fremder die Wohnungen betreten konnte.

Am Dienstagmorgen nutzen Unbekannte eine dreiviertel Stunde, in der die Wohnungsinhaber nicht zuhause waren. Durch die unverschlossene Haustür hatten sie Zugang zum Treppenhaus und versuchten im Obergeschoss eine Wohnungstür aufzuhebeln. Sie hinterließen Beschädigungen an der Holztür und Deformierungen an der Türzarge aus Metall.

In der Weststadt versuchten die Täter gleich in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses zu kommen. Auch hier handelte es sich um Holztüren, die die Täter aufhebeln wollten. Das Holz der Türen war stellenweise gesplittert und die Türzargen zeigten entsprechende Dellen und Kratzer. Die Bewohner gaben an, dass die Türen sich nun deutlich schwerer öffnen ließen als vorher.

Glücklicherweise ließen die Einbrecher von ihren Taten ab und betraten keine der drei Wohnungen.

