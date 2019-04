Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Fußgängerin angefahren und geflüchtet

Aalen (ots)

Am Donnerstag gegen 22 Uhr wurde eine 25jährige Fußgängerin auf dem Kinoparkplatz in der Eduard-Pfeiffer-Straße von einem Pkw angefahren. Die ca. 40jährige Fahrerin fuhr unvermittelt aus einer Parklücke rückwärts heraus und traf hierbei mit dem Heck gegen den Arm der Geschädigten. Die Pkw-Lenkerin äußerte sich lediglich, dass sie die Geschädigte nicht gesehen hätte und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Die Polizei in Aalen, Tel. 07361/ 5240, sucht Zeugen des Vorfalls. Bei der Fahrerin soll es sich um eine ca. 40jährige Brillenträgerin mit braunen lockigen Haaren handeln. Zu dem unbekannten Pkw konnte die Geschädigte keine nähere Angaben machen.

