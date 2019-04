Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Motorrad auf geparkten Mercedes

Aalen (ots)

Ein 67jähriger Yamaha-Fahrer befuhr am Karfreitag um 11.25 Uhr die Ebnater Steige von Unterkochen kommend in Richtung Ebnat. In Höhe des Parkplatzes Märzenteich kam er in einer scharfen Linkskurve aufgrund eines Fahrfehlers nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen dort geparkten Mercedes. Glücklicherweise wurde der Motorradfahrer nur leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 8000 Euro. Auf der Ebnater Steige kam es während der Unfallaufnahme zu keinen nennenswerten Behinderungen.

