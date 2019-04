Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Schwelbrand - Zeugen gesucht

Aalen-Wasseralfingen (ots)

Kurz nach 8 Uhr am Karfreitagmorgen geriet ein Baumstamm neben einer Parkbank am Waldsee im Gewann Häfelesklinge aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Die Feuerwehr Aalen war mit 9 Mann und zwei Fahrzeugen im Einsatz und hatte den Brand schnell gelöscht. Da die Örtlichkeit um den Waldsee stark von Spaziergänger und Freizeitsportler frequentiert wird, erhofft sich die Polizei in Aalen, Tel. 07361/ 5240, Hinweise auf einen möglichen Verursacher.

